Vardy: "Ik kreeg doodsbedreigingen na het ontslag van Ranieri"

Eens zo'n verhaal in de media verschijnt, pikken mensen dat op. Het is echt angstaanjagend.

"Ik las bijvoorbeeld een verhaal over hoe ik na de heenwedstrijd in de Champions League tegen Sevilla had samengezeten met de eigenaar van de club om de toekomst van Ranieri te bespreken. Maar eigenlijk zat ik na die match drie uur te wachten op de dopingcontrole."

"Maar eens zo'n verhaal in de media verschijnt, pikken mensen dat op. Het is echt angstaanjagend. Mensen geloofden dat en plots kreeg ik doodsbedreigingen. Ze bedreigden ook mijn vrouw en mijn kinderen."

"Ik heb er al mee leren leven. De supporters lijken mij niet echt graag te hebben. Ik word bedreigd op sociale media en op straat. Maar nu waren er mensen die mijn vrouw van de weg wilden rijden, en dat terwijl mijn kinderen in de auto zaten. Dat gaat te ver."