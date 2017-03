Ferguson keert terug als United-coach voor jubileummatch van Michael Carrick

Belga Alex Ferguson nam in 2013 afscheid als coach na 27 jaar bij United. Alex Ferguson nam in 2013 afscheid als coach na 27 jaar bij United.

Op 4 juni gunt Manchester United middenvelder Michael Carrick een "testimonial", een galamatch voor 11 jaar trouwe dienst. Het team van 2008, dat de titel en de Champions League won, speelt tegen een All Star-selectie van Carrick. De coach van United is good old Alex Ferguson, die de club 27 jaar onder zijn hoede had.