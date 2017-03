Mourinho: "Ik verkies Europa League winnen boven top 4-plaats in Engeland"

De Europa League is een trofee, is prestige, is Europa, levert een Europese Supercup op én bezorgt ons eveneens Champions League-voetbal."

De Europa League is een trofee, is prestige, is Europa, levert een Europese Supercup op én bezorgt ons eveneens Champions League-voetbal."

De top vier in Engeland verdient een ticket voor de Champions League. United klom naar de vijfde plek door een 3-1-zege bij Middlesbrough.

Mourinho won vorige maand met Fellaini en co. al de League Cup en droomt van meer zilverwerk: "Als ik mag kiezen, verkies ik de Europa League boven een top 4-plaats in Engeland, omdat het ons hetzelfde Champions League-voetbal bezorgt", vertelde de Portugese coach op de clubwebsite.

"Het is een trofee, het is prestige, het is Europa en het betekent dat we volgend seizoen een Europese Supercup mogen spelen."

De flamboyante coach gaf toe dat een top 4 belangrijk is, maar hij geeft eveneens mee dat de concurrentie een stap voor heeft omdat ze niet in Europa én in de eigen competitie speelt in de laatste rechte lijn van het seizoen.

"Ik weet dat Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal en Manchester City niet in Europa voetballen. Ze hebben maar één match per week. Maar we gaan er voor vechten, net zoals tegen Middlesbrough." En als het even kan, bereikt Mourinho natuurlijk liefst de beide doelen.