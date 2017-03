Wenger: "Ik heb een beslissing genomen over mijn toekomst bij Arsenal"

"Ik heb dat niet gezien. Ik kijk tijdens de wedstrijd alleen maar naar wat er op het veld gebeurt. Ik focus mij op mijn taak als trainer", zei hij na de wedstrijd.

Heel veel vragen op de persconferentie gingen over de toekomst van Wenger bij Arsenal. "Maak jullie niet ongerust, ik weet al hoe mijn toekomst eruit ziet. En jullie zullen het ook weldra weten."

"Of iemand anders al weet of ik bij Arsenal blijf? Ik weet het. Ik heb een beslissing genomen."

"Ik vind niet dat mijn toekomst de grootste zorg van deze club is op dit moment. We zitten nu in een slechte periode, de slechtste in 20 jaar. Dat is veel belangrijker."