Koeman: "Ik ben niet gelukkig met de uitspraken van Lukaku"

In Everton lag er voor Lukaku een contract klaar van 5 jaar, waarmee hij de best betaalde voetballer in de clubgeschiedenis zou worden. Alleen de handtekening ontbrak.

"Het was naar verluidt voor 99,99 procent in kannen en kruiken. Maar dat is geen honderd procent en dus was er geen akkoord", vertelt Koeman. "Ik heb wel begrepen dat het bestuur Romelu nog altijd over de streep probeert te trekken."