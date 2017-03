Lukaku lijkt aan te sturen op vertrek: "Ik wil prijzen pakken"

"Everton heeft een rijke geschiedenis, maar de toekomst moet nog geschreven worden. We moeten vooruit kijken, niet naar het verleden. We leven in het nu. Ik wil niet alleen herinnerd worden door mijn doelpunten. Ik wil prijzen pakken", zegt de aanvaller.

"Deze club moet blijven groeien en vooruitgang maken en spelers aantrekken om mee te doen om de prijzen. Ik weet niet wat het bestuur van plan is, maar ik weet wel dat er spelers geweest zijn die we konden halen en die niet gekomen zijn. Goeie spelers."

"Dat is frustrerend, ook al hebben we nu ook al veel sterke spelers. Zelf ben ik momenteel een van de beste spitsen in de Premier League, dat kun je moeilijk ontkennen. Maar als speler wil je je tonen op Champions League-niveau en prijzen winnen."

"Ik praat wel eens met Vincent Kompany over de periode waarin alles veranderde voor Manchester City. Robinho kwam, en nog een speler, en nog een, ... Ze kregen toen veel kritiek, maar ze hebben wel titels, FA Cup en League Cups gewonnen."