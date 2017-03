De Bruyne over Mourinho: "Dat ik niet hard trainde? Iedereen weet dat ik zo niet ben"

Kevin De Bruyne schittert in de Premier League bij Manchester City, maar in 2013 droeg hij even het shirt van Chelsea. Dat was geen succes. De Bruyne viel niet in de smaak bij José Mourinho.

"In de pers zei hij dat ik mijn best niet deed op training", vertelt De Bruyne in France Football. "Iedereen weet dat ik zo niet ben."

"Ik vond het makkelijk van hem. Niemand kon dat controleren, omdat we altijd achter gesloten deuren trainden. Ik heb om open trainingen gevraagd, dat klopt, maar niet aan hem persoonlijk."