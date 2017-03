Shakespeare blijft coach van Leicester tot einde van het seizoen

Vice-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha liet weten dat hij blij is dat Shakespeare de job aanneemt: "Craig is een getalenteerde coach en hij is door iedereen graag gezien", aldus de vice-voorzitter. "We weten dat de club in goede handen is als hij ze leidt."

Shakespeare (53) is al sinds 2008 actief bij de Engelse kampioen. Na een avontuur bij Hull City haalde Srivaddhanaprabha hem in 2011 terug om assistent te worden van Nigel Pearson bij Leicester.

Shakespeare was na het ontslag van Ranieri interim-coach bij de gewonnen wedstrijden tegen Liverpool en Hull City en blijft nu dus langer hoofdcoach. Leicester staat op dit moment 15e in de Premier League en moet dinsdag een 2-1-achterstand goedmaken tegen Sevilla in de Champions League.