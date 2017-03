Geplaagde Wenger: "Protest van fans zal meespelen in beslissing over toekomst"

In een vrij zeldzame mededeling gaf het Arsenal-bestuur een woordje uitleg over de toekomst van Arsène Wenger bij de Londense club.

"We begrijpen het debat dat gevoerd wordt", klinkt het. "We begrijpen dat supporters een mening hebben, maar we leiden deze club altijd met de beste visie op lange termijn in het achterhoofd."

"Arsène heeft een contract tot het einde van het seizoen. Een beslissing zal dan ook te gepaste tijde worden bekendgemaakt."