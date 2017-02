Fellaini: "De Standard-supporters verdienen een betere ploeg"

Met José Mourinho heb ik een goeie band. Twee dagen na zijn aanstelling, heeft hij mij gebeld. Hij zei dat ik niet mocht vertrekken en dat hij vertrouwen had in mij. Dat geeft een boost.

"Met José Mourinho heb ik een goeie band. Twee dagen na zijn aanstelling, heeft hij mij gebeld. Hij zei dat ik niet mocht vertrekken en dat hij vertrouwen had in mij. Dat geeft natuurlijk een boost. Ik ben met een goed gevoel naar het EK vertrokken."

"Ik ben dit seizoen door een moeilijke periode gegaan, maar hij was er voor mij. Net als de rest van het team." Hoe is het om in de kleedkamer te zitten met Pogba en Ibrahimovic? "Ze spelen een spelletje met de pers. Eigenlijk zijn het hele gewone, toffe jongens. We plagen elkaar veel."

De speelstijl van Fellaini wordt vaak te fysiek genoemd. "Een ploeg kan mij gebruiken door mijn fysiek en mijn grinta. Jamie Carragher heeft bijvoorbeeld al kritiek geuit op mij, maar hij moet eens naar zijn carrière kijken en de trappen die hij gegeven heeft."

"Ik kreeg ook klappen, maar het verschil is dat er maanden over gesproken wordt als ik er een uitdeel. Dan noemen ze mij een crimineel, onzin natuurlijk. Maar ik slik dat allemaal. Het hoort bij het voetbal."