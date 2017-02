Lukaku: "Uiteraard wil ik topschutter worden"

"Het was zijn manier om me scherp te houden en me wat te testen. Dat hoort bij voetbal en het zijn zulke momenten die je beter maken als speler. Hij wil dat we winnen en dat wil ik ook. Daarvoor moet ik zoveel mogelijk proberen te scoren, dan ben ik gelukkig."

Lukaku is naar eigen zeggen niet veel bezig met records. "De mensen vertellen me er wel over als ik dichtbij een record kom, maar het belangrijkste voor mij is mijn ploegmakkers helpen en wedstrijden winnen."

"Op dit moment gaat alles goed, maar ik wil nog beter worden als speler. Ik heb heel hard gewerkt om dit niveau te halen, maar ik ben nog altijd maar 23 jaar en dus is er nog veel ruimte om te verbeteren. Je moet proberen om elke dag beter te worden, want er is altijd iemand die iets heeft wat jij niet hebt."

"Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten en weet dat ik gevaarlijk kan zijn in gelijk welke wedstrijd. Ik wil een zo compleet mogelijke speler worden en dat kan alleen door hard te werken."