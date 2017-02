Vardy: "Insinuaties dat ik iets met ontslag Ranieri te maken heb, zijn kwetsend"

Hij geloofde in mij toen niemand anders dat deed. Daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar.

Hij geloofde in mij toen niemand anders dat deed. Daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar.

In de Engelse pers werd gesuggereerd dat de spelersgroep er iets mee te maken zou hebben. Jamie Vardy heeft dat in een emotionele post op Instagram met klem ontkend. "Ik was het Claudio verschuldigd om de juiste woorden te vinden."

"Claudio heeft en zal altijd mijn respect hebben", schrijft hij onder andere. "Wat we samen als een team bereikt hebben, is ongelooflijk. Hij geloofde in mij toen niemand anders dat deed. Daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar."

"Er werd geïnsinueerd dat ik iets met zijn ontslag zou te maken hebben. Dat is absoluut niet waar en ook zeer kwetsend. Ik wens hem het allerbeste. Bedankt voor alles Claudio."