Vanavond speelt Tottenham zijn terugwedstrijd in de 1/16e finales van de Europa League tegen AA Gent op Wembley. Het huidige White Hart Lane voldoet door werkzaamheden niet aan de normen, het nieuwe staat in de steigers. Over twee seizoenen zal Tottenham zijn tegenstanders in een nagelnieuwe, schitterende tempel ontvangen.