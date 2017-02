Taartjesetende doelman gokt en verliest: Wayne Shaw neemt ontslag bij Sutton

Hoe Wayne Shaw een cultheld werd in amper 24 uur. Hoe Wayne Shaw een cultheld werd in amper 24 uur.

De mediastorm rond Sutton-doelman Wayne Shaw is nog niet gaan liggen. Shaw at tijdens de match tegen Arsenal een taartje, maar dat was in het kader van een weddenschap. Omdat de FA nu een onderzoek naar hem is begonnen, zet Shaw een stapje terug.