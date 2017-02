Taartje eten was toch niet zo onschuldig: er liep een weddenschap van 8 tegen 1

Coach Paul Doswell vond het gedrag van zijn tweede doelman niet gepast: "Het toont ons niet op zijn best. Wayne is vanwege zijn gewicht bekend geworden. Als gevolg daarvan kwam hij in de media. Ik weet niet of hij het deed zodat mensen erop konden gokken, maar het zou me niet verbazen."

Volgens de FA-regels is het verboden als speler om andere mensen aan te sporten te gokken. De FA heeft nog niet gereageerd.