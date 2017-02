Manchester City moet Gabriel Jesus twee tot drie maanden missen

Gabriel Jesus brak afgelopen maandag zijn middenvoetsbeentje in de wedstrijd tegen Bournemouth. Pep Guardiola liet vandaag weten dat de Braziliaan gisteren al onder het mes ging in Barcelona.

"De operatie is goed verlopen. Het is nu vooral belangrijk dat hij goed herstelt", zei de Manchester City-coach. "Hij zal terugkomen wanneer hij weer in vorm is. Ik weet niet of dat nog dit seizoen of pas volgend seizoen zal zijn. Normaal moet hij twee à drie maanden revalideren."

Gabriel Jesus werd in de winterstop overgenomen van Palmeiras. De 19-jarige Braziliaan was meteen beslissend, met 3 goals in zijn eerste 3 matchen.