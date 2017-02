Wenger: "In maart of april beslis ik over mijn toekomst"

Het is al sinds 2004 geleden dat Arsenal nog eens kampioen werd. Ook dit seizoen is het zo goed als zeker uitgeschakeld in de Champions League en staat het vierde in de Premier League op 10 punten van leider Chelsea. Daarom neemt de druk op Wenger de laatste tijd toe.

De 67-jarige Fransman zegt nog niet klaar te zijn voor zijn pensioen: "Ik zal in maart of april met het bestuur praten. De club is het belangrijkste, dan pas kom ik. Wat er ook gebeurt, volgend jaar ben ik trainer. Hier of ergens anders."