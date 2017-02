Engelse analisten na de 5-1 van Arsenal op Bayern: "Tijd voor Wenger om op te stappen"

"Wat een vreemde wedstrijd", zei Wenger na de afgang. "In de eerste helft deden we het goed, maar na de tweede en derde goal van Bayern ging het bergaf."

"We speelden niet meer in organisatie en leken mentaal rijp voor de sloop. Zo zijn de laatste 25 minuten van de wedstrijd een echte nachtmerrie geworden. We konden op niks meer reageren. Geen excuses: alles liep verkeerd in het slot."

Na een bewindsperiode van 21 jaar klinkt de roep steeds luider om na het seizoen afscheid te nemen van Wenger. Ook spelers waar Wenger in het verleden mee gewerkt heeft en nu als analist in de Engelse media opgevoerd worden, houden hun mond niet meer.

"Ik word er verdrietig van om Wenger zo bezig te zien. Hij is een winnaar, maar momenteel zit hij diep. Zo heb ik hem nog nooit gezien", zegt Lee Dixon. "De spelers hebben geen inspiratie meer. Volgens mij beseft Wenger dat het tijd is om na het seizoen op te stappen."