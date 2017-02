Manchester City strikt Carli Lloyd voor eerste buitenlands avontuur

Lloyd werd in januari voor het tweede jaar op een rij verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar. Met Team USA werd Lloyd in 2008 en 2012 olympisch kampioen en in 2015 wereldkampioen.

"Ik heb nog drie of vier jaar te gaan en ik wil enkele zaken van mijn lijstje schrappen", legt Lloyd uit. "Ik kijk er naar uit om in een andere competitie te spelen, met andere spelers en een andere trainer."