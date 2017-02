Man.City-revelatie Gabriel Jesus is out met breukje in voet

Gabriel Jesus werd in de winterstop voor veel geld overgenomen van Palmeiras. De 19-jarige Braziliaan was meteen beslissend, met 3 goals in zijn eerste 3 matchen.

Jesus slaagde er zelfs in om Sergio Agüero uit de ploeg te spelen. Maar in de match tegen Bournemouth liep het al na een kwartier mis.

Jesus zou nu twee opties hebben: een operatie, waardoor hij wellicht 3 maanden out is en mogelijk pas volgend seizoen weer in actie komt. Ofwel kiest hij voor kinesitherapie en is hij na een maand al terug, maar dan is de kans dat hij hervalt wel groter.