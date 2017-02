BBC-reporter: "Leicester zal overleven. Dat hoop ik toch"

Vorig seizoen kon u Leicester bovenaan het klassement terugvinden. Nu moet u onderaan kijken. Na 25 speeldagen staat Leicester op de 17e plaats (van de 20).

"Niemand in Leicester had dit verwacht. Het is duidelijk niet eenvoudig om met succes om te gaan", stelt Ian Stringer van BBC Radio vast.

"De andere teams passen zich nu ook aan het spel van Leicester aan. De Foxes komen niet meer aan aanvallen toe."