Ploegmaat Fletcher: "Chadli groeit weer naar zijn topvorm"

"Hij is een fantastische speler, brengt kwaliteit aan de bal en hij was echt in bloedvorm, maar die blessure in november heeft hem helemaal teruggeslagen."

Chadli moest knokken om weer in de basis te geraken. "Hij bleef zijn werk doen op het veld, maar nu heeft hij ook weer dat goeie gevoel op het veld met de bal aan de voet."

"Zijn assist tegen Stoke en zijn mooie goal tegen West Ham zijn daar het bewijs van. Ik denk dat zijn goal van afgelopen weekend heel belangrijk kan zijn voor Nacer. Hij kan er vertrouwen uit putten."