Conte: "Wil geen prijs plakken op Hazard want hij is niet te koop"

Het zat hem dan ook helemaal niet dwars dat Thibaut Courtois naar de Verenigde Staten trok voor de Super Bowl. "Als mijn spelers willen gaan relaxen in een ander land, heb ik daar geen probleem mee. Het belangrijkste is dat ze fris en met de juiste mentaliteit weer terugkomen."

De Chelsea-coach had ook nog lovende woorden voor Eden Hazard. De Belg werd in de 84e minuut vervangen. "Als ik een speler vervang, is daar altijd een reden voor. Ik vond dat hij een applauswissel verdiende. Zeker na zo'n wedstrijd. Hij speelde fantastisch. Met, maar zeker ook zonder de bal."

Hangt er een prijskaartje aan de Belg? "Ik wil geen prijs op Hazard plakken. Hij is een heel goeie speler, een topspeler. Wat maakt het uit hoeveel hij waard is? Hij is toch niet te koop."