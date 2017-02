Barry: "Blijf bij Everton, Romelu, dan halen we samen de CL"

"Ik ben zeker dat Romelu al met het bestuur over de toekomst van de club gepraat heeft. Als je kijkt naar de transfers van de voorbije maanden, dan weet je dat we er alles aan doen om in de CL te geraken."

"Je moet soms een beetje geduld hebben", zegt Barry over de 23-jarige Lukaku. "Als Romelu bij ons blijft, kunnen we de CL halen."