Lukaku: "De grootste talenten zullen opnieuw vertrekken bij Anderlecht"

"Nu moeten we voor dat Europa League-ticket gaan. We moeten geloven in onze eigen kracht en mogen geen punten laten liggen. Of we ooit een trofee kunnen winnen? Dat zal de tijd uitwijzen. Ik concentreer me nu alleen op dit seizoen."

Zelf scoorde Lukaku al 12 doelpunten dit seizoen. "Ik zit op schema. Ik hou van goals. Scoren is het beste gevoel ooit. Ik wil vooral mijn team helpen met mijn doelpunten." Droomt hij dan niet van de topschutterstitel? "Persoonlijke ambities moeten persoonlijk blijven. Maar ik ben goed op weg om ook mijn eigen doelen te bereiken."

"Ik hoop vooral dat we na deze goeie maand eindelijk vertrokken zijn. We hebben ons moeten aanpassen aan de manier van spelen van de trainer, maar nu lijkt alles op zijn plaats te vallen."