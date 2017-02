Penaltyheld Mignolet: "Had me nochtans voorbereid op Hazard"

"We hadden ons nochtans een hele week voorbereid op Eden Hazard. Maar die was net van het veld gehaald door Conte, waardoor Costa trapte. Ik ging naar de juiste hoek maar had toch nog wat geluk nodig omdat de bal onder mijn lichaam kroop."

Wat is Mignolets geheim? "Het hangt ervan af of je de strafschopnemer ooit al in de ogen keek en of hij een favoriete kant heeft of niet. Veelal heb je gewoon geluk nodig om een penalty te stoppen. Je moet in de eerste plaats de juiste hoek kiezen, waarna het afhangt van de kwaliteit van de penalty."

"Je kan wel iets zeggen voor hij naar de stip stapt, maar die mannen hebben een routine vlak voor een strafschop en hebben meestal veel vertrouwen. Anders zouden het geen strafschopnemers zijn. Ik weet niet wat mijn geheim is, maar hopelijk kan ik er nog veel stoppen."