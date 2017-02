Dembélé over de titelkansen van Tottenham: "Kunnen iets bijzonders doen"

Vrezen Dembélé, Alderweireld, Vertonghen en co een herhaling van vorig jaar? "Als we in dezelfde situatie belanden, kunnen we misschien iets bijzonders doen", vertelt Mousa Dembélé aan Sky Sports.

"Het is moeilijk te zeggen, maar we hebben het gevoel dat we iets kunnen doen."

"Ik denk dat we geleerd hebben van vorig jaar. Maar je moet eigenlijk opnieuw in die situatie zitten om zeker te weten of je gegroeid bent."

"De sfeer is goed, er is een verschil met vorig jaar. Dus ja, ik denk dat we iets speciaals kunnen doen", besluit de middenvelder.