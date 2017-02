Steven Defour staat mogelijk een paar weken aan de kant met blessure

Het zou om meer dan een paar weken kunnen gaan, dat moeten we nog afwachten.

Het zou om meer dan een paar weken kunnen gaan, dat moeten we nog afwachten.

Op zijn persconferentie zei trainer Sean Dyche dat hij een tijdje geen beroep zal kunnen doen op zijn Rode Duivel. "We wachten nog op meer nieuws", zei hij. "Dan zullen we pas weten hoelang hij buiten strijd is, maar het gaat zeker niet om een paar dagen."

Als Defour inderdaad voor langere tijd in de lappenmand ligt, komt de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland mogelijk in het gedrang. Die match staat op 25 maart op het programma.