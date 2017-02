Lampard zet punt achter carrière: "Tijd voor nieuw hoofdstuk"

Frank Lampard genoot zijn jeugdopleiding bij West Ham United, waar Chelsea hem in 2001 wegplukte voor 16 miljoen euro. Daar groeide hij uit tot een clubicoon: hij won drie keer de landstitel met The Blues en zegevierde in 2012 in de Champions League.

In 2014 koos Lampard voor een Amerikaans avontuur bij New York City FC, maar eerst werd hij nog even uitgeleend aan Manchester City. In de Verenigde Staten sloot hij uiteindelijk zijn carrière af.

Lampard verdedigde ook 106 keer de Engelse eer en kwam op drie WK's in actie. In 2004 en 2005 werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland.