VIDEO: Mignolet opnieuw penaltyheld, maar deze keepers konden er ook wat van

Sinds hij in 2010 in de Premier League arriveerde kreeg Simon Mignolet al 25 penalty's te verwerken. 9 keer trok hij aan het langste einde. Niet alleen Diego Costa liet zich in de luren leggen, maar ook topspelers als Luis Suarez, Wayne Rooney en Theo Walcott misten tegen Mignolet.

Met 9 gestopte penalty's op 25 komt Mignolet zo aan een prachtig gemiddelde van 36%. Hiermee doet hij net iets beter dan zijn Liverpool-concurrent Loris Karius, die in Duitsland 8 op 23 scoorde.

Nog straffer zijn de cijfers in vergelijking met Thibaut Courtois, zijn grote concurrent bij de nationale ploeg. Courtois stopte dan wel een penalty van Lionel Messi in de Spaanse Supercup, in de Premier League kon hij er maar 1 van de 6 stoppen.