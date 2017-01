Mourinho: "Ik heb Chinees monsterbod afgewezen"

"Ik heb een monsterbod uit China afgewezen, dus ik ben de laatste om kritiek te geven op iemand die naar daar trekt", zegt Mourinho.

"Het is hun levenskeuze. Zij zijn de enigen die kunnen beslissen wat het beste is voor hun toekomst. Ik weet dat andere trainers in de Premier League wel kritiek hebben geuit, maar die zal je van mij niet horen."

Mourinho is wel ongerust over de evolutie. "We zitten met een probleem als we met een speler over een nieuw contract onderhandelen en hem 5 miljoen pond aanbieden, maar hij zegt dat hij elders 25 miljoen kan verdienen."

"Die Chinese clubs bieden sommen waarmee de Europese clubs niet kunnen concurreren. Ook al gaat het soms om spelers die je toch niet per se wil houden."