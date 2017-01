Guardiola: "Vroeg of laat moeten we een risico nemen met Kompany"

"Hij is fit en dat is het belangrijkste element", vertelde de Spaanse City-coach. "Hij traint al een hele tijd en hij voelt zich goed."

"Maar hij heeft natuurlijk al een tijdje niet meer gespeeld. We moeten zijn fysieke paraatheid evalueren, maar Vincent heeft veel ervaring."

"Hij was de voorbije maand niet geblesseerd. Vroeg of laat moeten we een risico met hem nemen."

"Hij zal binnenkort spelen, maar ik weet nog niet of dat morgen (zaterdag) al zal zijn." Vincent Kompany viel eind november uit met een knieblessure.