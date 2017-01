Wenger vier matchen naar tribune verbannen na duwincident

Wenger kreeg het aan de stok met de vierde official. Wenger kreeg het aan de stok met de vierde official.

Arsenal-trainer Arsene Wenger zal de komende vier wedstrijden niet langs de zijlijn staan in Engeland. Hij is vier matchen geschorst na een incident met de vierde official tijdens de wedstrijd tegen Burnley. De Franse coach werd toen naar de tribune gestuurd en zou assistent-scheidsrechter geduwd hebben.