8 minuten lang lag Chelsea-Hull City gisteren stil, toen de onfortuinlijke Ryan Mason (25) verzorging kreeg op het veld. Op een draagbaar werd de onfortuinlijke middenvelder uiteindelijk afgevoerd onder applaus van fans van beide teams.

Een schedelbreuk was de diagnose in het ziekenhuis, waarna Mason een operatie onderging. "Zijn toestand is niet onrustwekkend", kwam zijn club met verlossend nieuws. "Hij moet wel nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven."