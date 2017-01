Alderweireld: "Blessure van Vertonghen is een zware klap"

We moeten er alles aan doen om zijn kwaliteit te evenaren, want de laatste weken speelde hij schitterend.

"Dit is een zware klap voor ons", zegt ploegmaat Toby Alderweireld. "We moeten er alles aan doen om zijn kwaliteit te evenaren, want de laatste weken speelde hij schitterend."

"We zullen zijn afwezigheid als team moeten opvangen. Gelukkig hebben we ook een sterke ploeg. Ik heb vertrouwen in zijn vervanger."

"Het is logisch dat Jan ook ongelukkig is, maar hij heeft de knop al omgedraaid. Hij traint hard om zo snel mogelijk weer op het veld te staan. We steunen hem en zullen zijn plekje zo goed mogelijk invullen."