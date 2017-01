Tottenham-trainer: "Vertonghen is 6 weken buiten strijd"

De Engelse media speculeerden over een afwezigheid van zo'n 2 maanden, maar coach Pochettino kon vandaag een minder zwaar verdict meedelen op zijn persbabbel.

"Hij zal zes weken out zijn", vertelde de Tottenham-coach. "De blessure zag er zeer ernstig uit. Maar de onderzoeken hebben aangetoond dat het letsel niet zo erg was als gevreesd werd."

"Jan stelt het goed en is zeer positief. Als je positief denkt, dan herstel je beter. Een operatie is overigens niet nodig. Of we een vervanger zullen halen? Neen, we hebben genoeg alternatieven."