"Guardiola mag niet te groot zijn om zijn systeem een beetje aan te passen"

"Guardiola betaalt leergeld in de Premier League", zegt Franky Van der Elst (foto). "De overmacht van Barcelona in Spanje en Bayern in Duitsland is heel wat groter dan de overmacht van City in Engeland. Dit seizoen is de concurrentie in de Premier League misschien ook wat groter dan de voorbije jaren."

Maar is dat het enige probleem voor Manchester City? "Onder Guardiola speelt City ook heel offensief, waardoor (vooral) de centrale verdedigers aan hun lot overgelaten worden."

"Maar als de motor wat begint te sputteren, mag je niet te groot zijn om hier en daar je systeem wat proberen aan te passen. Zeker als je zoals Guardiola niet over de sterkste verdedigers beschikt."

"Door iets minder offensief te spelen kan City normaal nog altijd de meeste ploegen domineren. En als City speelt tegen Europese topploegen in de Champions League, zal het sowieso defensief wat zekerder moeten zijn."