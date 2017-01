"Britse analisten zwaaiden rond de jaarwisseling met lof voor Januzaj"

Het is ergens logisch dat Januzaj van onze radar is verdwenen. Zijn uitleenbeurt aan Borussia Dortmund (foto) vorig seizoen werd een fiasco. Het leek de laatste reddingsboei na de uitdovende kaars bij Manchester United. En ook bij Sunderland dit seizoen leek het niet echt iets te worden.

Pas midden december heeft Januzaj opnieuw min of meer een vaste stek afgedwongen in het team van David Moyes. Misschien niet toevallig de coach die hem naar Sunderland haalde en bij wie de jonge Belg tot ontbolstering kwam toen de coach in 2013 de sportieve leiding had bij Manchester United.



Januzaj speelt bij Sunderland voorin in steun van Jermain Defoe, die door het spel van onze landgenoot de ruimte en de kansen krijgt om opnieuw een gevaar te zijn voor alle defensies in de Premier League.

De Britten loven Januzaj onder meer voor zijn werkkracht en loopvermogen. Hij zet heel hoog druk op de verdedigers en dwingt ze zo in de fout. Bovendien beschikt de Belgische Kosovaar over een sterke balbehandeling en hij zet zijn maats met gemeten passes voor doel, het klikt met diepe spits Defoe.

In de competitiematch op 2 januari tegen Liverpool (2-2) was de manier waarop hij Didier Ndong met een subtiele baltoets in het strafschopgebied bracht schitterend. De defensie van de Reds dekte Januzaj nochtans met z’n tweeën af, maar twee anderen moesten Ndong neerhalen.