"Hopelijk is blessure van Vertonghen niet zo erg als we vrezen"

"Het ziet er niet goed uit voor Jan, zijn blessure zou wel eens ernstig kunnen zijn", zei trainer Mauricio Pochettino. Die kon zich nog niet uitspreken over de onbeschikbaarheid van Vertonghen.

"Nu kunnen we de ernst van de blessure nog niet inschatten, daarvoor is het wachten tot morgen of maandag. We moeten hopen dat de blessure niet zo erg is als we vrezen."

"We leven allemaal mee met Jan, het was echt pech hoe hij die blessure opliep. Nu moeten we er zijn voor hem en we zullen hem er zo snel mogelijk weer bovenop helpen."

De pijnlijke blessure van Vertonghen was een domper op de feestvreugde bij Tottenham, dat West Bromwich Albion met 4-0 terug naar huis stuurde. De Rode Duivel had moeite om zijn tranen te bedwingen toen hij van het veld werd geholpen.