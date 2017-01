Costa niet in wedstrijdselectie (en op weg naar exit bij Chelsea?) na ruzie met Conte

De Spaanse topschutter van de Premier League met 14 doelpunten zou oren hebben naar dat voorstel en Chelsea de rug willen toekeren. Maar daar kan Chelsea zich niet zomaar bij neerleggen, want het wil zijn goaltjesdief koste wat het kost in Londen houden.

De vraag is of dat zal lukken. Volgens Engelse bronnen schommelt het transferbedrag dat Tianjin wil betalen rond 90 miljoen euro. De manager van Costa, Jorge Mendes, zou momenteel in China vertoeven om de modaliteiten van de transfer te bespreken.

De spanning bij Chelsea loopt hoog op. De club zwijgt voorlopig in alle talen over de afwezigheid van Costa in de wedstrijdselectie voor het duel met Leicester City. Wel komen geluiden naar buiten over een ruzie tussen Costa en een physical coach over een blessure die Costa zou hebben. Hoofdtrainer Antonio Conte zou ook in die discussie verwikkeld geraakt zijn.

Costa, die afgelopen week vooral individueel trainde, heeft zelf ook nog niet gereageerd op het hardnekkige gerucht dat hij Engeland wil verlaten. Gisterenavond heeft hij wel een foto op zijn Instagram-pagina gepost met de tekst: "Come on Chelsea", gevolgd door een hartje.