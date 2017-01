Kompany is weer fit, "maar hij heeft nog tijd nodig", zegt Guardiola

Of hij zondag zijn opwachting maakt in de competitiewedstrijd tegen Everton, is nog niet duidelijk. Maar Pep Guardiola wil zijn aanvoerder tijd gunnen. "Hopelijk kan hij spelen en kan ik hem in de tweede seizoenshelft gebruiken", vertelt Guardiola. "Hopelijk blijft hij nu fit en dan zal ik zien welk niveau hij haalt."

"Niemand kan ontkennen dat hij erg goed is als hij op zijn best is. Maar na een lange blessure heeft iedereen tijd nodig. Hij is mentaal sterk en weet wat hij moet doen. Hij moet zich nu concentreren op de simpele dingen."