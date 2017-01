Ibrahimovic: "Na 3 maanden had ik Engeland al veroverd"

Ik heb geen individuele doelstellingen meer, want ik heb al mijn doelen al verwezenlijkt in de eerste 3 maanden bij United

"Doordat het collectief goed presteert, spelen de individuen ook goed", zegt de Zweed op de website van United. "Ik probeer het team te helpen en te doen wat ik het beste kan: scoren, goed spelen en kansen creëren voor mijn ploegmaten."

"Ik heb geen individuele doelstellingen meer", zegt Ibrahimovic, die zijn bescheidenheid plotsklaps overboord gooit. "Want ik heb al mijn doelen al verwezenlijkt in de eerste 3 maanden bij United. Na 3 maanden had ik Engeland al veroverd."

Manchester United staat voorlopig 6e, op 10 punten van leider Chelsea. "We hebben onze ups en downs. Maar de laatste weken beginnen we steeds meer te winnen. Als team zijn we stabieler geworden."