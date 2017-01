Voormalig Engels bondscoach Graham Taylor (72) is overleden

Graham Taylor droeg als speler het shirt van Grimsby Town en Lincoln City. Hij debuteerde in 1972 als coach bij die laatste club en ging op clubniveau ook nog bij Watford (1977-1987) en Aston Villa (1987-1990) aan de slag.

Met Watford en Villa verraste hij door in respectievelijk 1983 en 1990 vicekampioen te worden.

Taylor is vooral bekend voor zijn passage bij de Engelse nationale ploeg, die hij tussen 1990 en 1993 onder zijn hoede had. Taylor moest in dat jaar opstappen, nadat hij er niet in geslaagd was om Engeland naar het WK van 1994 in de VS te loodsen.

Na zijn avontuur als Britse bondscoach was hij nog trainer van Wolverhampton, Watford en Aston Villa. Daarna was Taylor een geliefde analist tijdens televisie-uitzendingen.