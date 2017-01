Crystal Palace-coach Allardyce: "Benteke is niet te koop"

"Tenzij de voorzitter er anders over denkt, ben ik er zeker van dat Christian straks ook nog bij ons zit", verklaarde Allardyce twee dagen voor de uitmatch bij West Ham.

"Christian scoorde al acht keer en speelt een belangrijke rol in ons team." Allardyce wil wel dat Benteke nog beter gaat renderen. "Maar dan moeten we hem wel beter aanspelen, zowel in de lucht als in de voet. Zo halen we nog meer uit zijn kwaliteiten. Als hij de bal kan bijhouden, kan hij ons team doen opschuiven."

Benteke staat wel al vijf wedstrijden droog. "Maar iedereen moet beter spelen", stelt de ex-Engelse bondscoach, die eind december Alan Pardew kwam vervangen. "Het gaat niet alleen om Benteke, het gaat om het hele team."

Allardyce gaf ten slotte nog mee dat niet de aanval, maar de verdediging hem zorgen baart: "In die zone wil ik deze transferperiode versterkingen halen."