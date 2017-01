Payet drijft de zaken op de spits: "Wil niet meer voor West Ham spelen"

De problemen zijn begin januari begonnen toen de wintertransfermarkt opengegaan is. Het bestuur, de ploeg en technische staf hebben Payet nochtans alles gegeven wat hij nodig had.

"We hebben een probleem met een speler. Het gaat over Dimitri Payet", zegt West Ham-trainer Slaven Bilic. "Hij wil de club verlaten, maar dat laten wij niet zo maar gebeuren. We zullen hem niet verkopen. Onze beste spelers moeten blijven."

Payet maakte vorig seizoen een blitzstart bij West Ham. Met 9 doelpunten en 13 assists had de Fransman een groot aandeel in de zevende plaats van West Ham in het eindklassement, de hoogste sinds 2002. Ook op het EK in eigen land scheerde Payet hoge toppen.

Dit seizoen loopt het veel minder vlot. Payet, de best betaalde speler van de club, vindt zijn draai niet. West Ham parkeert op de 13e plaats, 7 punten boven de rode lijn.

"Het bestuur, de ploeg en technische staf hebben Payet nochtans alles gegeven wat hij nodig had. We stonden er altijd voor hem."

"Zijn gedrag ontgoochelt me diep. Ik ben boos. Ik verwacht dat hij terugkeert, inzet toont en de ploeg het respect betuigt dat de ploeg aan hem betuigt."