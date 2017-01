Chelsea krijgt groen licht voor uitbreiding stadion tot 60.000 zitjes

"Twaalf maanden lang hebben we gesproken met de buren, lokale ondernemingen en overheden. We zijn blij dat we de toelating kregen voor de ontwikkeling van onze historische thuis."

"De beslissing van de districtsraad betekent niet dat we meteen kunnen beginnen te werken aan de bouw. Dit is gewoon een volgende stap, zij het wel een belangrijke. We hebben nog heel wat andere vergunningen nodig."

De club van de Belgen Courtois, Hazard, Batshuayi en Musonda speelt sinds 1905 op Stamford Bridge, met momenteel 41.600 zitjes.

Met de plannen wil Chelsea de kloof met de concurrentie dichten. Arsenal verhuisde tien jaar geleden naar het Emirates Stadium met 60.000 plaatsen, Tottenham Hotspur breidt op dit moment White Hart Lane uit naar een soortgelijke capaciteit. En West Ham speelt al enkele jaren in het olympische stadion van 2012 van eenzelfde grootte.

Op de site van Chelsea prijken enkele foto's van het Zwitserse architectenbureau Herzog & de Meuron uit Bazel.