Wat een week voor Fellaini: doelpunt, fans zingen voor hem en contract verlengd

Marouane Fellaini speelt in principe tot het einde van het seizoen 2017-2018 voor Manchester United. De Engelse topclub heeft de verbintenis van onze landgenoot op advies van trainer José Mourinho (in alle stilte) met een jaar verlengd. United is niet zelf met dat nieuws naar buiten gekomen, het is de BBC die het meldt op zijn website.