MOTD-fans vinden Alderweireld beste verdediger en De Bruyne beste middenvelder

De lezers van het Match of the Day-magazine hebben per linie hun beste spelers uit de Premier League van 2016 mogen kiezen. Twee Belgen vielen in de prijzen. Toby Alderweireld werd verkozen tot de beste verdediger van het jaar, Kevin De Bruyne is de beste middenvelder van 2016.