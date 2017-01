Ibrahimovic wint rechtszaak tegen dopingbeschuldigingen in Juve-periode

Karlsson lanceerde vorig voorjaar op een congres en in de krant de dopingbeschuldigingen aan het adres van de Zweedse topspits. Volgens de man "won Ibrahimovic toen 10 kg aan spiermassa in een half jaar [...] wat onmogelijk is zonder doping". Karlsson, van 2001 tot 2004 aan het hoofd van de Zweedse atletiekploeg, zei er wel bij geen bewijzen te hebben.

Ibrahimovic wou toen niet reageren, maar trok wel naar de rechter. Die gaf hem nu gelijk. Voor de rechtbank hebben de woorden van Karlsson ernstige schade toegebracht aan de reputatie van de topvoetballer.