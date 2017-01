Conte: "Batshuayi krijgt zondag zijn kans in de FA Cup"

"Batshuayi mag zondag starten en het is voor hem een uitstekende mogelijkheid om te tonen waarom hij meer zou moeten spelen. Het voetbal in Engeland is erg fysiek, maar hij begint het steeds meer onder de knie te krijgen", aldus Conte op de persconferentie in aanloop naar die wedstrijd.

Batshuayi is niet de enige wisselspeler die zijn kans zal krijgen. "We proberen een mix te vinden tussen basisspelers en reserven die dit seizoen nog niet veel gespeeld hebben", aldus Conte, die toch vol voor de zege gaat.

"Eén nederlaag is genoeg en het is belangrijk om snel weer wedstrijden te winnen, te beginnen in de FA Cup. Mijn spelers hebben alvast de juiste mentaliteit getoond na de nederlaag. Peterborough zal, gesteund door heel wat meegereisde fans, gemotiveerd zijn om tegen ons een resultaat te halen."